Владислав Соловьев: РУСАЛ ориентируется на развитие внутреннего рынка

Президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев 12 июля провел встречу с красноярскими журналистами. Речь шла о перспективных проектах компании, в том числе и КрАЗа как ее подразделения.

Прежде всего, Владислав Соловьев отметил: РУСАЛ намерен развивать внутренний рынок. В частности, большие планы связаны с проектом «Технологическая долина» — инновационной промышленной территорией, на которую должны быть привлечены малые высокотехнологичные перерабатывающие компании. Емкость потребления алюминия «Технологической долины» может составить при благоприятном сценарии до 500 тыс. тонн в год. Планируется, кроме того, расширять присутствие на восточноазиатских рынках.

Сегодня, по словам президента РУСАЛа, алюминиевые заводы компании работают в обычном режиме. В том числе предприятия, расположенные в Красноярском крае

«КрАЗ — один из самых эффективных заводов компании по себестоимости продукции. РУСАЛ продолжит все экологические программы и основные социальные проекты, которые ведет в Красноярском крае», — рассказал Владислав Соловьев.

Что касается экологических программ, речь, в частности, идет о масштабной модернизации производства, которую РУСАЛ реализует уже несколько лет, и переходе до конца 2018 года на «Экологический Содерберг». Эта программа предполагает, во-первых, полную автоматизацию ряда производственных процессов, во-вторых, внедрение новых технологий, которые существенно снизят нагрузку на окружающую среду.

Продолжит РУСАЛ и социальные проекты: партнерство с дирекцией Универсиады-2019, участие в реконструкции Исторического квартала в Красноярске , обустройство экологической тропы в заповеднике «Столбы», взаимодействие с вузами и другие.

Фото: Юлия Лобанова