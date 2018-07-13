«Русал» в 2018 году вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске $100 млн

КРАСНОЯРСК , 13 июля. / ТАСС /. "Русал" вложит в 2018 году в экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода $100 млн Об этом ТАСС сообщил журналистам в Красноярске президент компании Владислав Соловьев.

"Первый этап экологической модернизации завершен, мы вложили $300 млн На втором — полная модернизация завода и перевод его на технологию «Экологического Содеберга» (которая предполагает автоматическую подачу глинозема, и позволяет эффективнее улавливать газы и снижать выбросы загрязняющих веществ — прим. ТАСС), мы вложим $100 млн Второй этап завершится к концу года", — сказал он.

По словам Соловьева, в планах у компании — внедрить на заводе технологию «инертного анода», это может быть сделано к 2023 году. «Тогда мы получим полностью углероднонейтральный завод», — добавил он.