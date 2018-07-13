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«Русал» в 2018 году вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске $100 млн
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«Русал» в 2018 году вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске $100 млн 

ТАСС 6 часов назад
КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. "Русал" вложит в 2018 году в экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода $100 млн Об этом ТАСС сообщил журналистам в Красноярске президент компании Владислав Соловьев.
"Первый этап экологической модернизации завершен, мы вложили $300 млн На втором — полная модернизация завода и перевод его на технологию «Экологического Содеберга» (которая предполагает автоматическую подачу глинозема, и позволяет эффективнее улавливать газы и снижать выбросы загрязняющих веществ — прим. ТАСС), мы вложим $100 млн Второй этап завершится к концу года", — сказал он.
По словам Соловьева, в планах у компании — внедрить на заводе технологию «инертного анода», это может быть сделано к 2023 году. «Тогда мы получим полностью углероднонейтральный завод», — добавил он.
Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который кроме КрАЗа вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО «Красноярский алюминиевый завод», а в 2006 году — в ОАО «Русал Красноярский алюминиевый завод». Производственная мощность предприятия составляет около одного миллиона тонн алюминия в год.
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