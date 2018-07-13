«Русал» введет второй пусковой комплекс БоАЗ в I квартале 2019 года

Владислав Соловьев. КРАСНОЯРСК , 13 июля. / ТАСС /. Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода может быть введен в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам в Красноярске президент "Русала"

"Мы планируем в конце этого года закончить строительство, а в первом квартале следующего мы его введем", — сказал он. По словам Соловьева, мощность второго пускового комплекса завода составит 148 тыс. тонн алюминия в год.

Глава «Русала» отметил, что компания сохраняет планы реализации проекта Тайшетского алюминиевого завода, так он находится в высокой степени готовности, все зависит от возможности финансирования.

Богучанский алюминиевый завод расположен в Богучанском районе Красноярского края . Его строительство ведется в рамках Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО), совместного проекта компании «Русал» и компании «Русгидро»

Объем производства планировался в размере 588 тысяч тонн алюминия в год. Объем инвестиций в строительство завода превысил $2,6 млрд

"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. Компания вложила в завод порядка $800 млн собственных средств. Инвестиции в достройку завода «Русал» оценивал в $711 млн (без учета НДС), из них $700 млн компания планировала привлечь в виде проектного финансирования, переговоры об этом, в частности, велись с Внешэкономбанком

В 2016 году «Русал» предложил «Русгидро» стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ, которым компании владеют паритетно). В августе 2017 года совет директоров «Русгидро» одобрил предварительные параметры сделки по совместной достройке Тайшетского завода.

Для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода планируется создать проектную компанию, на которую и будет привлекаться финансирование.