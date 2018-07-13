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«Русал» введет второй пусковой комплекс БоАЗ в I квартале 2019 года
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«Русал» введет второй пусковой комплекс БоАЗ в I квартале 2019 года 

ТАСС 7 часов назад
КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода может быть введен в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам в Красноярске президент "Русала" Владислав Соловьев.
"Мы планируем в конце этого года закончить строительство, а в первом квартале следующего мы его введем", — сказал он. По словам Соловьева, мощность второго пускового комплекса завода составит 148 тыс. тонн алюминия в год.
Глава «Русала» отметил, что компания сохраняет планы реализации проекта Тайшетского алюминиевого завода, так он находится в высокой степени готовности, все зависит от возможности финансирования.
Богучанский алюминиевый завод расположен в Богучанском районе Красноярского края. Его строительство ведется в рамках Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО), совместного проекта компании «Русал» и компании «Русгидро».
Объем производства планировался в размере 588 тысяч тонн алюминия в год. Объем инвестиций в строительство завода превысил $2,6 млрд
"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. Компания вложила в завод порядка $800 млн собственных средств. Инвестиции в достройку завода «Русал» оценивал в $711 млн (без учета НДС), из них $700 млн компания планировала привлечь в виде проектного финансирования, переговоры об этом, в частности, велись с Внешэкономбанком.
В 2016 году «Русал» предложил «Русгидро» стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ, которым компании владеют паритетно). В августе 2017 года совет директоров «Русгидро» одобрил предварительные параметры сделки по совместной достройке Тайшетского завода.
Для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода планируется создать проектную компанию, на которую и будет привлекаться финансирование.
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