«Русал»: получение «Юнипро» платы за мощность после аварии на Березовской ГРЭС незаконно

КРАСНОЯРСК , 13 июля. / ТАСС /. ОК «Русал» поддерживает решение суда по ФАС о переплате генерирующей компании «Юнипро» (входит в германский концерн Uniper) за непоставленную мощность, так как «Юнипро» не имела права на получение платежей по договору на поставку мощности (ДПМ) после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС. Об этом сообщил журналистам президент «Русала» Владислав Соловьев.

"Другие компании нас также поддерживают, мы считаем, что блока нет, и, соответственно, нет права получать платежи по ДПМ", — сказал он.