Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер провели рабочую встречу в Бованенково

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» , заместитель председателя совета директоров компании Алексей Миллер провели рабочую встречу в Бованенково.

«Очень благодарны компании и лично Алексею Борисовичу за активную позицию в сфере экологии. Благодаря «Газпрому» мы очистили полностью остров Белый, вернули ему первозданный вид. В этом году, буквально на днях, экологический десант высадится на остров Вилькицкого», — отметил Дмитрий Артюхов.

Алексей Миллер подчеркнул, что компания продолжит сотрудничество с правительством округа, направленное на создание социальной инфраструктуры.

«Сегодня мы даём старт освоению Харасэвэйского месторождения, полномасштабно оно начнется в 2019 году. За счет ввода в строй этого месторождения в 2023 году мы обеспечим надежное энергоснабжение для потребителей российского газа и поставок за рубеж», — пояснил Алексей Миллер.

По словам заместителя председателя совета директоров компании, на Харасэвэе будут использованы технологии и технические решения, которые были разработаны специально для освоения Ямала и сейчас применяются в Бованенково.