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Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер провели рабочую встречу в Бованенково
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Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер провели рабочую встречу в Бованенково 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром», заместитель председателя совета директоров компании Алексей Миллер провели рабочую встречу в Бованенково.
«Очень благодарны компании и лично Алексею Борисовичу за активную позицию в сфере экологии. Благодаря «Газпрому» мы очистили полностью остров Белый, вернули ему первозданный вид. В этом году, буквально на днях, экологический десант высадится на остров Вилькицкого», — отметил Дмитрий Артюхов.
Алексей Миллер подчеркнул, что компания продолжит сотрудничество с правительством округа, направленное на создание социальной инфраструктуры.
«Сегодня мы даём старт освоению Харасэвэйского месторождения, полномасштабно оно начнется в 2019 году. За счет ввода в строй этого месторождения в 2023 году мы обеспечим надежное энергоснабжение для потребителей российского газа и поставок за рубеж», — пояснил Алексей Миллер.
По словам заместителя председателя совета директоров компании, на Харасэвэе будут использованы технологии и технические решения, которые были разработаны специально для освоения Ямала и сейчас применяются в Бованенково.
«Минимизированы площади под наши производственные объекты, для добычи газа с разных залежей и с разной глубины впервые в России используется единая производственная инфраструктура. Плюс к этому, высокая автоматизация технологических процессов в «Газпроме», — пояснил он.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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