Молокосодержащие продукты выведут из подполья

Россиянам рассказали, как изменится вид «молочки» при новом техрегламенте

Потребители после вступления в силу поправок в техрегламент о безопасности молочной продукции смогут легче выделить на полках магазинов продукты с заменителями молочного жира, говорится в сообщении Роскачества.

В ноябре 2017 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции, они вступают в силу 16 июля. Благодаря этим поправкам, потребители смогут четко различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира.

В частности, производители молочной продукции обязаны будут указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Если молочный продукты содержит растительные жиры, он не может называться, например, "сыроподобным", "сырным", "сметанным" продуктом.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отмечает, что нововведения были приняты для того, чтобы потребитель сразу мог отличить традиционный продукт из молока от похожего товара с использованием растительного жира.

"Если ранее продукт мог называться "масло растительно-сливочное", то теперь этикетка не будет трактоваться двояко. Спорные и неоднозначные названия продуктов — это один из примеров так называемого "легального фальсификата", когда путем маркетинговых инструментов потребителя фактически вводили в заблуждение", — подчеркнула Саратцева, слова которой приводятся в сообщении.

Новая внешность

Роскачество указывает, что, согласно новым правилам, из наименований молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В наименование должны быть включены слова "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", а также информация о технологии их производства.

"Например, на том товаре, что раньше можно было называть "сырный продукт", теперь будет написано "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра", — поясняет организация.

Кроме того, в обновленном техрегламенте указаны размеры надписей для продуктов с заменителем молочного жира. Роскачество также указывает, что две обязательные надписи (часть наименования с фразой о содержании заменителя молочного жира и с информацией о содержании растительных масел) должны стоять на лицевой стороне упаковки или этикетки и легко читаться.

"Вышеуказанные изменения позволят потребителям четко различать продукцию с добавлением или без добавления заменителей молочного жира, изменения ужесточают требования к маркировке продукции именно с заменителями жира", — считает организация.

Товар по осени считают

Несмотря на то, что изменения в техрегламент вступают в силу в июле, Роскачество уточняет, что в ближайшее время никаких резких перемен с продукцией в магазинах не произойдет.

"У предприятий есть 180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые декларации на продукцию с измененными названиями и маркировкой", — отмечает Роскачество.

"Ожидается, что первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью. А полный переход произойдет ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности, такие, как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов", — отметила замруководителя Роскачества Саратцева.

По ее словам, уточнение правил маркировки молочной продукции может положительно сказаться на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественные молочные продукты возрастет.

"При этом мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров — более того, например, за рубежом потребление таких продуктов растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, который он покупает", — подчеркнула Саратцева.