Ещё
Apple создает в Китае фонд чистой энергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple создает в Китае фонд чистой энергии на $300 млн 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Pixabay
Apple и несколько ее крупнейших партнеров, таких как Pegatron, Wistron и Jabil, объединяются в новый фонд «China Clean Energy» стоимостью 300 миллионов долларов.
Новый фонд будет заниматься инвестированием проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии в рамках программы компании Apple по очистке своей цепочки поставок.
Управление фондом возьмет на себя DWS Group — подразделение Deutsche Bank, занимающееся управлением активами. Оно же станет соинвестором проектов наравне с Apple, Pegatron, Wistron и Jabil.
Пока разработан четырехлетний план работы фонда. Он предполагает, что за этот период будут активированы ресурсы, которые позволят выработать в Китае более 1 гигаватт возобновляемой энергии.
Как заявила FT руководитель отдела социальной политики Лиза Джексон, ранее возглавлявшая Агентство по охране окружающей среды США, Apple поставила перед собой амбициозные долгосрочные цели по снижению воздействия на окружающую среду. В прошлом году компания заявила, что надеется в один прекрасный день начать полностью изготовлять все свои устройства из переработанных материалов и «прекратить добычу ресурсов из земли вообще». Правда, когда же этот день настанет, Apple так и не уточнила.
Тем не менее, Apple действительно активно работает в этом направлении. IT-гигант занимает четвертое место в рейтинге Solar Energy Industries Association (SEIA) по объему выработки энергии из солнечных батарей (79,4 MW). Компания уже инвестировала в проекты по выработке ветровой и солнечной энергетики, реализующиеся в Орегоне, Неваде и Айове в США, а также в Японии и Китае. В 2018 году компания Apple объявила о том, что вся ее инфраструктура во всех странах мира на 100% работает за счет чистой энергии.
Вести Экономика: последние новости
J&J заплатит пострадавшим женщинам $4,7 млрд Основатель Papa John's ушел в отставку из-за скандальных высказываний Регулятор ЕС предупредил компании о вероятности жесткого Brexit
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину68
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс46
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве26
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина341
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение