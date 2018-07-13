Apple создает в Китае фонд чистой энергии

Apple и несколько ее крупнейших партнеров, таких как Pegatron, Wistron и Jabil, объединяются в новый фонд «China Clean Energy» стоимостью 300 миллионов долларов.
Новый фонд будет заниматься инвестированием проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии в рамках программы компании Apple по очистке своей цепочки поставок.
Управление фондом возьмет на себя DWS Group — подразделение Deutsche Bank, занимающееся управлением активами. Оно же станет соинвестором проектов наравне с Apple, Pegatron, Wistron и Jabil.
Пока разработан четырехлетний план работы фонда. Он предполагает, что за этот период будут активированы ресурсы, которые позволят выработать в Китае более 1 гигаватт возобновляемой энергии.
Как заявила FT руководитель отдела социальной политики Лиза Джексон, ранее возглавлявшая Агентство по охране окружающей среды США, Apple поставила перед собой амбициозные долгосрочные цели по снижению воздействия на окружающую среду. В прошлом году компания заявила, что надеется в один прекрасный день начать полностью изготовлять все свои устройства из переработанных материалов и «прекратить добычу ресурсов из земли вообще». Правда, когда же этот день настанет, Apple так и не уточнила.
Тем не менее, Apple действительно активно работает в этом направлении. IT-гигант занимает четвертое место в рейтинге Solar Energy Industries Association (SEIA) по объему выработки энергии из солнечных батарей (79,4 MW). Компания уже инвестировала в проекты по выработке ветровой и солнечной энергетики, реализующиеся в Орегоне, Неваде и Айове в США, а также в Японии и Китае. В 2018 году компания Apple объявила о том, что вся ее инфраструктура во всех странах мира на 100% работает за счет чистой энергии.