Apple создает в Китае фонд чистой энергии на $300 млн

Apple и несколько ее крупнейших партнеров, таких как Pegatron, Wistron и Jabil, объединяются в новый фонд «China Clean Energy» стоимостью 300 миллионов долларов.

Новый фонд будет заниматься инвестированием проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии в рамках программы компании Apple по очистке своей цепочки поставок.

Управление фондом возьмет на себя DWS Group — подразделение Deutsche Bank , занимающееся управлением активами. Оно же станет соинвестором проектов наравне с Apple, Pegatron, Wistron и Jabil.

Пока разработан четырехлетний план работы фонда. Он предполагает, что за этот период будут активированы ресурсы, которые позволят выработать в Китае более 1 гигаватт возобновляемой энергии.

Как заявила FT руководитель отдела социальной политики Лиза Джексон , ранее возглавлявшая Агентство по охране окружающей среды США , Apple поставила перед собой амбициозные долгосрочные цели по снижению воздействия на окружающую среду. В прошлом году компания заявила, что надеется в один прекрасный день начать полностью изготовлять все свои устройства из переработанных материалов и «прекратить добычу ресурсов из земли вообще». Правда, когда же этот день настанет, Apple так и не уточнила.