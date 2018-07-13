Ещё
Госдолг Якутии сократился на 1,9 миллиарда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдолг Якутии сократился на 1,9 миллиарда 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Госдолг Якутии снизился почти на 1,9 млрд рублей. Это произошло за счет исполнения обязательств по кредитным договорам.
Такое заявление сделал министр финансов республики Валерий Жондоров. По его словам, банки-кредиторы и Росавиация направили в минфин Якутии уведомления об исполнении обязательств по кредитным договорам. Теперь обязательство будет списано с госдолга региона.
Таким образом, объем государственного долга Якутии уменьшиться почти на 1,9 млрд рублей.
По данным на 1 июня, госдолг республики составлял 54,8 млрд рублей. Якутия является лидером по объему госдолга среди регионов Дальнего Востока, сообщает Vostok.Today. С начала года этот показатель вырос больше, чем на 3 млрд рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Украинцы разгромили страницу ФИФА в Facebook. Все из-за хорватов Владислав Соловьев: РУСАЛ ориентируется на развитие внутреннего рынка Военнообязанных переведут на электронный учет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место32
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»209
В СССР за такое убивали142
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина329
Путевки в Турцию отдают почти даром88
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение