Госдолг Якутии сократился на 1,9 миллиарда 

Госдолг Якутии снизился почти на 1,9 млрд рублей. Это произошло за счет исполнения обязательств по кредитным договорам.
Такое заявление сделал министр финансов республики Валерий Жондоров. По его словам, банки-кредиторы и Росавиация направили в минфин Якутии уведомления об исполнении обязательств по кредитным договорам. Теперь обязательство будет списано с госдолга региона.
Таким образом, объем государственного долга Якутии уменьшиться почти на 1,9 млрд рублей.
По данным на 1 июня, госдолг республики составлял 54,8 млрд рублей. Якутия является лидером по объему госдолга среди регионов Дальнего Востока, сообщает Vostok.Today. С начала года этот показатель вырос больше, чем на 3 млрд рублей.