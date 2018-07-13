Суд признал товары Johnson&Johnson вызывающими рак

«На фоне этого судебного решения акции компании упали на 1,4% после закрытия торгов. Истцы утверждали, что гигиеническая продукция компании содержала асбестовую пыль, которая является сильным канцерогеном, и вызвала рак яичников», — сообщает Bloomberg.

Представитель J&J назвала решение суда «фундаментально несправедливым» и пообещала подать апелляцию, а также заверила, что использование продукции компании не приводит к развитию рака, хотя суд и посчитал совершенно иначе.

В настоящее время Johnson & Johnson представляет собой холдинг, объединяющий более 250 дочерних компаний по всему миру. В России наиболее известны средства по уходу за детьми (торговая марка Johnson’s Baby), по уходу за кожей (Clean & Clear), средства женской гигиены (o. b.), а также многочисленные фармацевтические препараты.

Как сообщал «Ридус», ранее врачи назвали главный способ избежать рака, выявив связь между избыточным весом и 13 видами окологических заболеваний — нужно худеть.