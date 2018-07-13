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Зарубежным инвесторам интересна российская недвижимость
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Зарубежным инвесторам интересна российская недвижимость 

Банки Сегодня 5 часов назад
Зарубежным инвесторам интересна российская недвижимостьАналитики, которые исследовали рынок недвижимости России, подчеркнули, что рост зарубежного актива был обусловлен двумя крупными сделками. Первая сделка — покупка западными фондами офисных площадей в московском комплексе «Метрополис». Вторая сделка — покупка компанией Leroy Merlin сети супермаркетов K-Rauta.
По мнению аналитиков, зарубежных инвесторов интересует именно крупная коммерческая недвижимость, которая сможет приносить своим владельцам стабильный и высокий доход.
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