Зарубежным инвесторам интересна российская недвижимость

Зарубежным инвесторам интересна российская недвижимостьАналитики, которые исследовали рынок недвижимости России , подчеркнули, что рост зарубежного актива был обусловлен двумя крупными сделками. Первая сделка — покупка западными фондами офисных площадей в московском комплексе «Метрополис». Вторая сделка — покупка компанией Leroy Merlin сети супермаркетов K-Rauta.

По мнению аналитиков, зарубежных инвесторов интересует именно крупная коммерческая недвижимость, которая сможет приносить своим владельцам стабильный и высокий доход.