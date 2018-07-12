Британия может не заплатить 39 млрд фунтов стерлингов за выход из ЕС

Великобритания может не выплатить Евросоюзу обещанные 39 млрд фунтов стерлингов за выход из ЕС, если Брюссель не согласится на будущую торговую сделку после Brexit (29 марта 2019-го), передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Если мы сочтем, что прогресс в отношении будущего соглашения о торговле и специальном партнерстве не будет продолжаться, то это будет иметь последствия для прав и обязательств, взятых Великобританией, в том числе в отношении финансовых обязательств», — заявил новый секретарь Великобритании по Brexit Доминик Рааб.

В конце 2017 года Великобритания заявила, что рассчитывает выплатить Евросоюзу 35—39 млрд фунтов стерлингов (40—45 млрд евро) в качестве финансового урегулирования в рамках Brexit.

Точная сумма британских выплат не может быть рассчитана, так как обязательства страны перед ЕС могут быть пересмотрены из-за изменений ставок, падение курса фунта стерлингов и снижения относительной величины британской экономики в связи с Brexit.