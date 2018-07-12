Ещё
ВСК не видит рисков нарушения нормативов ЦБ из-за резервов по Urban Group
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСК не видит рисков нарушения нормативов ЦБ из-за резервов по Urban Group 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Страховая компания ВСК, чей рейтинг агентство Fitch поставило на пересмотр в сторону понижения из-за необходимости создания резервов на 9,7 млрд рублей по обанкротившемуся застройщику Urban Group, не видит рисков невыполнения регуляторных требований, так как акционеры готовы предоставить компании поддержку. Об этом ТАСС заявил представитель ВСК.
"ВСК не видит рисков невыполнения регуляторных требований. В случае необходимости акционеры компании готовы предоставить субординированный займ на сумму, превышающую требования регулятора. Компания не ожидает существенного влияния на финансовые результаты 2018 года. Прибыль ВСК по МСФО прогнозируется в размере не менее 6,7 млрд рублей", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: суд обязал Johnson&Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающих рак товарах СМИ: "Газпром" до конца года прекратит торговлю через оператора в Германии CNN: минюст США оспорит вердикт суда о разрешении слияния AT&T и Time Warner
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения
Россия назвала замену «Армате»12
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение