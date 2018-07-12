ВСК не видит рисков нарушения нормативов ЦБ из-за резервов по Urban Group 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Страховая компания ВСК, чей рейтинг агентство Fitch поставило на пересмотр в сторону понижения из-за необходимости создания резервов на 9,7 млрд рублей по обанкротившемуся застройщику Urban Group, не видит рисков невыполнения регуляторных требований, так как акционеры готовы предоставить компании поддержку. Об этом ТАСС заявил представитель ВСК.
"ВСК не видит рисков невыполнения регуляторных требований. В случае необходимости акционеры компании готовы предоставить субординированный займ на сумму, превышающую требования регулятора. Компания не ожидает существенного влияния на финансовые результаты 2018 года. Прибыль ВСК по МСФО прогнозируется в размере не менее 6,7 млрд рублей", — сказал он.