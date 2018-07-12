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Moody's улучшило прогноз по рейтингам «B2» Промсвязьбанка до «позитивного»
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Moody's улучшило прогноз по рейтингам «B2» Промсвязьбанка до «позитивного» 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам Промсвязьбанка на «позитивный» с «развивающегося». Сам прогноз был подтвержден на уровне «B2», говорится в сообщении агентства.
"Рейтинговое действие последовало за прояснением ожидавшейся государственной поддержки в форме докапитализации через Агентство по страхованию вкладов [АСВ], частичной передачей проблемных активов и выбытием Автовазбанка", — отмечает Moody's.
В марте ЦБ докапитализировал Промсвязьбанк на 113,4 млрд рублей, в результате чего АСВ стало владельцем более 99,9% акций кредитной организации.
Санируемый Промсвязьбанк определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его возглавил Петр Фрадков. В конце июня банк начал сопровождение гособоронзаказа и проводит процедуры по капитализации для предоставления кредитных ресурсов предприятиям ОПК.
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