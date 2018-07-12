Fitch: акционеры ВСК сообщили о готовности предоставить компании субординированный кредит

Акционеры ВСК сообщили о готовности предоставить субординированный кредит страховой компании из-за необходимости создать резервы на сумму 9,7 млрд рублей из-за банкротства компаний застройщика Urban Group, говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch

«Чтобы покрыть потенциальный дефицит активов и капитала ВСК на фоне увеличения резервов, и помочь компании справиться с риском досрочного погашения облигаций, акционеры ВСК сообщили Fitch о своей готовности предоставить субординированный кредит ВСК совместно от индивидуального бенефициара и владельца 49% — «Сафмар Финансовые инвестиции». Страховщик также проводит оценку механизмов перестрахования», — говорится в сообщении.

Fitch заявили, что «понимают, что предосталение субординированного кредита может занять некоторое время».