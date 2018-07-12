Центробанк: сбережения жителей Тверской области превышают взятые кредиты почти на 46 млрд рублей

К началу 2018 года населению Тверской области выдано кредитов на сумму 33,4 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом сбережения жителей региона, которые хранятся на вкладах, значительно превышают их кредитные обязательства. Об этом рассказали в тверском отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-май на потребительские нужды жителями региона получено 24,5 млрд рублей кредитов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. На ипотечные жилищные кредиты приходилось 8,9 млрд рублей — годом ранее объем кредитования населения на приобретение жилья составлял 5 млрд рублей (рост в 1,8 раза).

В целом накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе составил 100,6 млрд рублей. При этом объем вкладов населения за январь-май 2018 года увеличился на 3,7 млрд рублей и к началу июня достиг 146,3 млрд рублей. На 1 июня 2018 года на территории Тверской области действовали 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 187 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).