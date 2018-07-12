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В Петербурге УФАС вскрыл семейный сговор на торгах коммунальщиков
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В Петербурге УФАС вскрыл семейный сговор на торгах коммунальщиков 

АиФ Санкт-Петербург 10 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге раскрылся сговор коммунальных компаний, сообщает УФАС.
Управление ФАС обнаружило нарушение закона о защите конкуренции. В поле зрения монопольщиков попали две компании, устанавливающие счетчики в воды в помещениях СПбГУ и СПбГУГА.
По словам специалистов, компании действовали самостоятельно и от своего имени. Но при этом их действия имели общую модель поведения, которая была заранее известна каждому из них и обусловлена наличием антиконкурентного соглашения.
«Сговорившиеся компании подавали заявки и ценовые предложения с одного IP-адреса, использовали одну электронную почту и указывали один номер телефона. Кроме того, гендиректор одной из фирм был сыном гендиректора второй», — уточняют в пресс-службе.
С точки зрения экспертов, действия компаний исключают конкуренцию и приводят к поддержанию цен на торгах. А это запрещено законом о защите конкуренции.
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