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«Еврохим» и Heilongjiang Beidahuang Farms договорились о поставках калийных удобрений
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«Еврохим» и Heilongjiang Beidahuang Farms договорились о поставках калийных удобрений 

Прайм 8 часов назад
МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. "Еврохим" и китайская Heilongjiang Beidahuang Farms подписали меморандум о поставках калийных удобрений, сообщает «Еврохим» в четверг.
"Еврохим"… сообщает о подписании меморандума о взаимопонимании с компанией Heilongjiang Beidahuang Farms, входящей в Beidahuang Group, крупнейшей сельскохозяйственной компанией Китая", — говорится в сообщении.
Согласно меморандуму, «Еврохим» будет поставлять калийные и другие NPK-удобрения для компании Heilongjiang Beidahuang Farms. Конкретные условия подлежат дальнейшему согласованию сторон.
"Данный меморандум свидетельствует о нашем намерении стать ключевым поставщиком на одном из самых важных сельскохозяйственных рынков в мире", — отметил главный исполнительный директор EuroChem Group AG Дмитрий Страшнов.
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