«Еврохим» и Heilongjiang Beidahuang Farms договорились о поставках калийных удобрений

МОСКВА , 12 июл /ПРАЙМ/. "Еврохим" и китайская Heilongjiang Beidahuang Farms подписали меморандум о поставках калийных удобрений, сообщает «Еврохим» в четверг.

"Еврохим"… сообщает о подписании меморандума о взаимопонимании с компанией Heilongjiang Beidahuang Farms, входящей в Beidahuang Group, крупнейшей сельскохозяйственной компанией Китая ", — говорится в сообщении.

Согласно меморандуму, «Еврохим» будет поставлять калийные и другие NPK-удобрения для компании Heilongjiang Beidahuang Farms. Конкретные условия подлежат дальнейшему согласованию сторон.