Moody's: доходы российских металлургов могут вырасти на фоне восстановления экономики РФ

"Восстанавливающийся спрос на сталь в России на фоне роста ВВП и сокращения ставок по ипотеке будет способствовать росту прибыли металлургических компаний в 2018-1919 годах", — отмечается в сообщении.

Вместе с тем торговые споры между странами и риск ужесточения санкций могут угрожать позициям российских металлургов на зарубежных рынках, предупредили в агентстве.

Moody's считает, что маржа по EBITDA металлургических компаний будет оставаться высокой благодаря слабому рублю и продолжающейся оптимизации производства.