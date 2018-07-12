Ещё
Moody's: доходы российских металлургов могут вырасти на фоне восстановления экономики РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Moody's: доходы российских металлургов могут вырасти на фоне восстановления экономики РФ 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прибыль российских металлургических компаний может увеличиться благодаря улучшению экономической ситуации в России, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.
"Восстанавливающийся спрос на сталь в России на фоне роста ВВП и сокращения ставок по ипотеке будет способствовать росту прибыли металлургических компаний в 2018-1919 годах", — отмечается в сообщении.
Вместе с тем торговые споры между странами и риск ужесточения санкций могут угрожать позициям российских металлургов на зарубежных рынках, предупредили в агентстве.
Moody's считает, что маржа по EBITDA металлургических компаний будет оставаться высокой благодаря слабому рублю и продолжающейся оптимизации производства.
ТАСС: последние новости
Правительство РФ передало права на два участка в ЯНАО СП "Газпрома" и "Русгазодобычи" МКБ получит часть активов и обязательств банка "Советский" CNN: минюст США оспорит вердикт суда о разрешении слияния AT&T и Time Warner
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент204
РФ грозит новое сокращение населения15
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками362
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение