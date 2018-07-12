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Комитет Госдумы одобрил право ЦБ проводить контрольные закупки в банках дистанционно
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Комитет Госдумы одобрил право ЦБ проводить контрольные закупки в банках дистанционно 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовым рынкам поддержал поправки к закону «О банках и банковской деятельности», наделяющие Банк России правом проводить в банках мероприятия, схожие с контрольными закупками. Среди способов проведения таких мероприятий документ указывает возможность их осуществления через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
"Банк России вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе, осуществляемое дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий), в ходе которого уполномоченными представителями банка России осуществляются действия по совершению сделки либо создания условий для совершения сделки", — говорится в поправках к закону.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе регулятора, речь идет о том, что сотрудники ЦБ смогут проводить их с использованием систем онлайн-банкинга или через банкоматы. Если контрольное мероприятие проводится в офисе банка, то необходимо наличие двух свидетелей — либо проведение фото— и видеосъемки.
Решение о проведении такой проверки принимается председателем Банка России либо заместителем председателя. Основанием для этого является обоснованное предположение о том, что деятельность кредитной организации может нанести ущерб ее клиентам и вкладчикам или создать угрозу их законным интересам. Также ЦБ может провести контрольное мероприятие в случае выявления признаков нарушения кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также признаков нарушения организацией прав клиентов.
Контрольное мероприятие проводится без уведомления кредитной организации, говорится в документе.
Второе чтение законопроекта, куда внесены данные поправки к закону «О банках и банковской деятельности», назначено на 18 июля.
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