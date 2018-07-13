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Регулятор ЕС предупредил компании о жестком Brexit
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Регулятор ЕС предупредил компании о вероятности жесткого Brexit 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: Reuters
Финансовые фирмы в Великобритании, которым нужно создать представительства в Европейском союзе после Brexit, должны подать заявку на получение лицензии в этом месяце в случае выхода из ЕС без заключения сделки, сообщил регулятор блока по ценным бумагам.
Европейская служба по ценным бумагам и финансовым рынкам (ESMA) заявила, что хочет повысить осведомленность британских фирм о возможности того, что Великобритания может покинуть ЕС в марте следующего года без переходного соглашения.
"Поскольку нет уверенности в том, что переходный период будет согласован, предприятиям необходимо рассмотреть сценарий, когда жесткий после 30 марта 2019 года случится жесткий Brexit", — говорится в заявлении ESMA.
Без перехода финансовые компании, такие как торговые платформы и управляющие активами, базирующиеся в Великобритании, могут столкнуться с нарушением связей с их клиентами в ЕС.
"30 марта 2019 года фирмы должны иметь полностью уполномоченное юридическое лицо, расположенное на территории Евросоюза, для продолжения предоставления услуг в 27 странах ЕС", — отмечается в заявлении ESMA.
"Некоторые национальные регулирующие органы уже поняли, что, если заявка не будет получена в июне-июле, нет никакой гарантии, что разрешение будет получено до 29 марта 2019 года", — добавила ESMA.
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