Регулятор ЕС предупредил компании о жестком Brexit

Регулятор ЕС предупредил компании о вероятности жесткого Brexit

Финансовые фирмы в Великобритании , которым нужно создать представительства в Европейском союзе после Brexit, должны подать заявку на получение лицензии в этом месяце в случае выхода из ЕС без заключения сделки, сообщил регулятор блока по ценным бумагам.

Европейская служба по ценным бумагам и финансовым рынкам (ESMA) заявила, что хочет повысить осведомленность британских фирм о возможности того, что Великобритания может покинуть ЕС в марте следующего года без переходного соглашения.

"Поскольку нет уверенности в том, что переходный период будет согласован, предприятиям необходимо рассмотреть сценарий, когда жесткий после 30 марта 2019 года случится жесткий Brexit", — говорится в заявлении ESMA.

Без перехода финансовые компании, такие как торговые платформы и управляющие активами, базирующиеся в Великобритании, могут столкнуться с нарушением связей с их клиентами в ЕС.

"30 марта 2019 года фирмы должны иметь полностью уполномоченное юридическое лицо, расположенное на территории Евросоюза, для продолжения предоставления услуг в 27 странах ЕС", — отмечается в заявлении ESMA.

"Некоторые национальные регулирующие органы уже поняли, что, если заявка не будет получена в июне-июле, нет никакой гарантии, что разрешение будет получено до 29 марта 2019 года", — добавила ESMA.