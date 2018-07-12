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Британским компаниям рассказали о действиях для возможности работы на финрынке ЕС после Brexit
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Британским компаниям рассказали о действиях для возможности работы на финрынке ЕС после Brexit 

Банки.ру 11 часов назад
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) предупреждает британские компании, что если они не подадут заявку до конца июля 2018 года, то не получат в срок разрешение на ведение деятельности на территории ЕС после отделения Великобритании от Евросоюза 29 марта 2019 года.
«30 марта 2019 года фирмы должны иметь полностью уполномоченное юридическое лицо, расположенное в ЕС, для продолжения предоставления услуг», — говорится в заявлении ESMA.
Регулятор отмечает, что в данный момент «нет уверенности в том, что переходный период будет согласован» между сторонами, что представляет собой «жесткий» Brexit c потерей компаниями права вести бизнес на едином рынке ЕС.
«Поскольку нет уверенности в том, что переходный период будет согласован, компаниям необходимо рассмотреть сценарий, когда «жесткий» Brexit состоится 30 марта 2019 года», — подчеркивает ESMA.
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