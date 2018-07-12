Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков снизилась до 6,39% 

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц в первой декаде июля снизилась на 0,02 п.п. — до 6,39%, следует из сообщения ЦБ.
В первой декаде июня показатель составил 6,05%, во второй декаде июня — 6,45%, в третьей — 6,41%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.