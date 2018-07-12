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«Транснефть» направит на финальные дивиденды за 2017 год 54,9 млрд рублей
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«Транснефть» направит на финальные дивиденды за 2017 год 54,9 млрд рублей 

Rambler News Service 10 часов назад
Акционеры «Транснефти» приняли решение выплатить финальные дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 7,57827 тыс. руб. на бумагу на общую сумму в 54,938 млрд руб., следует из материалов компании.
«Выплатить дивиденды по акциям по результатам 2017 года в общей сумме 54,938 млрд руб., в том числе: по обыкновенным акциям в сумме 43,154 млрд руб. (7,57827 тыс. руб. на одну акцию), по привилегированным акциям в сумме 11,783 млрд руб. (7,57827 тыс. руб. на одну акцию», — отмечает «Транснефть».
Ранее «Транснефть» выплатила дивиденды за первое полугодие 2017 года на общую сумму 27,608 млрд руб. Дивиденды по обыкновенным акциям составили 21,582 млрд руб. (3,87549 тыс. руб. на акцию), по привилегированным акциям — 6,026 млрд руб. (3,87549 тыс. руб. на акцию).
Таким образом, суммарные дивиденды за 2017 год составят 82,545 млрд руб. (11,45376 тыс. руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции).
По итогам 2016 год «Транснефть» выплачивала дивиденды на общую сумму 30,607 млрд руб. В том числе дивиденды по обыкновенным акциям составили 23,926 млрд руб. (4,29648 тыс. руб. на одну акцию), по привилегированным акциям — 6,681 млрд руб. (4,29648 тыс. руб. на одну акцию).
По итогам 2015 года «Транснефть» выплатила дивиденды в размере 12,8 млрд руб., в том числе по обыкновенным акциям дивиденды составили 11,52 млрд руб. (2,07708376736 тыс. руб. на одну акцию), по привилегированным — 1,28 млрд руб. (823,31 руб. на одну акцию).
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