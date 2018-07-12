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S&P подтвердило рейтинг «ФСК ЕЭС»
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S&P подтвердило рейтинг «ФСК ЕЭС» 

Прайм 11 часов назад
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС, входит в "Россети") на уровне «BBB-», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Оценка собственной кредитоспособности (SACP) сохранилась на уровне «bb+».
Рейтинговое действие последовало за объявлением ФСК в конце июня о том, что ее совет директоров одобрил продажу 10% из принадлежащих компании 18,57% акций "Интер РАО".
"Подтверждение отражает наши ожидания того, что после продажи ФСК 10%-ной доли «Интер РАО» усредненный показатель средств от операционной деятельности (FFO) к долгу будет находиться в пределах 30-40% в 2018-2019 годах, поддерживаемый относительно стабильным денежным потоком от собственной деятельности", — сообщается в релизе. Отмечается также, что подтверждение рейтинга связано с ожиданиями высокой вероятности поддержки компании со стороны государства, «Россетей» и регулирующих органов.
S&P может понизить рейтинг ФСК в случае аналогичного действия по отношению к суверенному рейтингу России. При этом агентство может повысить SACP компании до уровня «bbb-», если показатель FFO к долгу будет выше 40%.
ФСК осуществляет управление Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания «Россети», которой принадлежит 80,13% акций ФСК, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.
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