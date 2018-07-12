S&P подтвердило рейтинг «ФСК ЕЭС»

Оценка собственной кредитоспособности (SACP) сохранилась на уровне «bb+».

Рейтинговое действие последовало за объявлением ФСК в конце июня о том, что ее совет директоров одобрил продажу 10% из принадлежащих компании 18,57% акций "Интер РАО"

"Подтверждение отражает наши ожидания того, что после продажи ФСК 10%-ной доли «Интер РАО» усредненный показатель средств от операционной деятельности (FFO) к долгу будет находиться в пределах 30-40% в 2018-2019 годах, поддерживаемый относительно стабильным денежным потоком от собственной деятельности", — сообщается в релизе. Отмечается также, что подтверждение рейтинга связано с ожиданиями высокой вероятности поддержки компании со стороны государства, «Россетей» и регулирующих органов.

S&P может понизить рейтинг ФСК в случае аналогичного действия по отношению к суверенному рейтингу России . При этом агентство может повысить SACP компании до уровня «bbb-», если показатель FFO к долгу будет выше 40%.