«Рефинансируй.рф» откроет 80 новых офисов

Услуга рефинансирования в компании «Рефинансируй.рф» с сентября 2018 года станет доступна для маленьких российских городов. Сейчас организация оказывает услуги в городах с населением от 700 тыс. человек. Открытие офисов запланировано на сентябрь и предполагает появление около 80 новых представительств компании в городах с населением от 250 тыс. человек. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе организации.

Интерес к малым городам вызван тем, что население в небольших населенных пунктах имеет большее количество кредитных обязательств. Эксперты компании связывают это с низким уровнем финансовой грамотности населения.

Продуктовый виджет

В силу этих причин в новых офисах будет предусмотрено еженедельное проведение дня финансовой грамотности, где клиенты смогут получить консультацию персонального финансового советника.

Еще одним нововведением станет расширение продуктовой линейки. В офисах нового формата будет доступна не только услуга рефинанирования микрозаймов, кредитов и ипотеки, но также оценка и страхование недвижимости.

У клиентов компании появится возможность не только открыть ИИС и начать зарабатывать на фондовом рынке, они также смогут получать пассивный доход при вложении денег в микрофинансовую компанию со ставкой выше, чем по банковскому вкладу.