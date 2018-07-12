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«Рефинансируй.рф» откроет 80 новых офисов
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«Рефинансируй.рф» откроет 80 новых офисов 

Банки.ру 11 часов назад
Услуга рефинансирования в компании «Рефинансируй.рф» с сентября 2018 года станет доступна для маленьких российских городов. Сейчас организация оказывает услуги в городах с населением от 700 тыс. человек. Открытие офисов запланировано на сентябрь и предполагает появление около 80 новых представительств компании в городах с населением от 250 тыс. человек. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе организации.
Интерес к малым городам вызван тем, что население в небольших населенных пунктах имеет большее количество кредитных обязательств. Эксперты компании связывают это с низким уровнем финансовой грамотности населения.
Продуктовый виджет
В силу этих причин в новых офисах будет предусмотрено еженедельное проведение дня финансовой грамотности, где клиенты смогут получить консультацию персонального финансового советника.
Еще одним нововведением станет расширение продуктовой линейки. В офисах нового формата будет доступна не только услуга рефинанирования микрозаймов, кредитов и ипотеки, но также оценка и страхование недвижимости.
У клиентов компании появится возможность не только открыть ИИС и начать зарабатывать на фондовом рынке, они также смогут получать пассивный доход при вложении денег в микрофинансовую компанию со ставкой выше, чем по банковскому вкладу.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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