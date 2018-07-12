Ещё
Банк «Глобэкс» повысил ставки по депозитам для малого бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Глобэкс» повысил ставки по депозитам для малого бизнеса 

Банки.ру 11 часов назад
Срок размещения средств на депозите «Малый бизнес. Стандартный» от 3 до 730 дней. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Ставка 7,3% годовых действительна при минимальной сумме депозита 100 тыс. рублей и сроке размещения 181 — 365 дней.
Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное расторжение договора клиентом не допускается
«Открыть депозит для малого бизнеса может юридическое лицо с размером выручки, не превышающей 800 миллионов рублей в год», — уточняет ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Косецкая.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Обязательства банка «Советский» перед вкладчиками перейдут к Московскому Кредитному Банку «РИА Рейтинг»: в 18 регионах темп роста номинальных зарплат выше среднероссийского «Открытие Холдинг» оспаривает заниженную оценку недвижимости при ликвидации «Легион девелопмент»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения23
В Солсбери произошел новый инцидент204
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение