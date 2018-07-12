Банк «Глобэкс» повысил ставки по депозитам для малого бизнеса

Срок размещения средств на депозите «Малый бизнес. Стандартный» от 3 до 730 дней. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Ставка 7,3% годовых действительна при минимальной сумме депозита 100 тыс. рублей и сроке размещения 181 — 365 дней.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное расторжение договора клиентом не допускается

«Открыть депозит для малого бизнеса может юридическое лицо с размером выручки, не превышающей 800 миллионов рублей в год», — уточняет ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Косецкая.

Продуктовый виджет