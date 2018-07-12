Linde и Praxair в рамках слияния договариваются о продаже активов консорциуму Messer и CVC 

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Немецкая Linde AG и американская Praxair Inc. находятся на продвинутой стадии переговоров по поводу продажи ряда своих активов консорциуму, состоящему из немецкого газового предприятия Messer Group и британского инвестфонда CVC, чтобы получить одобрение регулирующих органов на слияние компаний, говорится в сообщении Linde.
В релизе компании отмечается, что речь преимущественно идет о продаже большей части газовых активов Linde в Северной Америке, а также некоторых активов Linde и Praxair в Южной Америке. Сумма потенциальных сделок не раскрывается.
В июне 2017 года Linde и Praxair сообщили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки, акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании в обмен на каждую бумагу Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую бумагу Praxair. В результате акционеры Linde и Praxair будут иметь по 50% объединенной компании.
Еврокомиссия начала углубленное расследование предполагаемого слияния в феврале, отмечая, что сделка может ограничить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий. Компании входят в число четырех крупнейших в мире, работающих по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отмечала ЕК.
В конце июня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Linde и Praxair пошли на ряд уступок, чтобы получить одобрение слияния. В частности, компании планируют продать свои активы в Европе и США. Тогда же японская Taiyo Nippon Sanso Corp и частная акционерная компания Carlyle Group назывались в числе наиболее вероятных потенциальных покупателей активов компаний на общую сумму около 8 миллиардов долларов.
Затем Praxair сообщила, что продаст большую часть своего бизнеса в Европе за 5 миллиардов евро японской Taiyo Nippon Sanso для получения одобрения ЕК на слияние с Linde. Активы, которые будут проданы, включают в себя газовые предприятия Praxair в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.