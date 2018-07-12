Кабмин определил головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха»

Согласно документу, госкорпорации смогут открывать в этих финучреждениях банковские счета.

«Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество (определить. — Прим. ред.) в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», — отмечается в документе.

Фондсервисбанк определен в качестве финорганизации, имеющей право на открытие банковских счетов «Роскосмоса».

Помимо этого, Кабмин разрешил размещать в этих банках временно свободные средства госкорпораций.