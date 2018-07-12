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Кабмин определил головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха»
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Кабмин определил головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха» 

Банки.ру 4 часа назад
Головными банками для государственных корпораций «Роскосмос» и «Ростех» стали Фондсервисбанк и Новикомбанк соответственно, следует из распоряжения российского правительства.
Согласно документу, госкорпорации смогут открывать в этих финучреждениях банковские счета.
«Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество (определить. — Прим. ред.) в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», — отмечается в документе.
Фондсервисбанк определен в качестве финорганизации, имеющей право на открытие банковских счетов «Роскосмоса».
Помимо этого, Кабмин разрешил размещать в этих банках временно свободные средства госкорпораций.
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