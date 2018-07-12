Ростовская компания погасила 145 млн рублей долгов по зарплатам

Транспортная компания «Палмали» в Ростове-на-Дону выплатила сотрудникам задолженность по зарплатам в размере 145 млн руб. после вмешательства прокуратуры , пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на ведомство.

«Предприятие задолжало более тысячи работникам, задолженность тянулась с ноября 2017 года», — следует из сообщения транспортной прокуратуры.

На руководство компании, оказывающей услуги по перевозке грузов водным транспортом, завели административные дела, на виновные лица наложили штраф, отмечается в сообщении.