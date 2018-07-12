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Правительство определило головные банки для госкорпораций
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Правительство определило головные банки для госкорпораций 

360tv.ru 5 часов назад
Головными банками для государственных корпораций «Роскосмос» и «Ростех» стали Фондсервисбанк и Новибанк. Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно принятому документу, госкорпорации смогут открывать в указанных кредитных учреждениях банковские счета.
Также «Ростех» сможет открывать в Новибанке счета, направленные на производство и экспорт своей продукции.
Кроме того правительство разрешило размещать в кредитных организациях временно свободные средства госкорпораций.
Также появились подробная информация о банке, который станет обслуживать гособоронзаказ
Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, кредитная организация, которая появится на базе санируемого Промсвязьбанка, станет не единственной организацией для обслуживания гособоронзаказа. Его слова привел «Интерфакс».
По его словам, участвовать смогут и другие банки.
По каждому контракту правительство России будет определять обслуживающую кредитную организацию. Если решения не принято, то основной исполнитель сможет выбрать для себя более удобный банк.
Указ о создании опорного учреждения для обслуживания гособоронзаказа президент России Владимир Путин подписал в январе. Тогда же выяснилось, что учреждение создадут на базе Промсвязьбанка.
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