Правительство определило головные банки для госкорпораций

Согласно принятому документу, госкорпорации смогут открывать в указанных кредитных учреждениях банковские счета.

Также «Ростех» сможет открывать в Новибанке счета, направленные на производство и экспорт своей продукции.

Кроме того правительство разрешило размещать в кредитных организациях временно свободные средства госкорпораций.

Также появились подробная информация о банке, который станет обслуживать гособоронзаказ

Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев , кредитная организация, которая появится на базе санируемого Промсвязьбанка , станет не единственной организацией для обслуживания гособоронзаказа. Его слова привел «Интерфакс»

По его словам, участвовать смогут и другие банки.

По каждому контракту правительство России будет определять обслуживающую кредитную организацию. Если решения не принято, то основной исполнитель сможет выбрать для себя более удобный банк.