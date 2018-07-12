ЦБ улучшит банковское обслуживание в селах

Российский Центробанк разрабатывает стратегии, чтобы улучшить обслуживание граждан в банковской сфере в малых населенных пунктах, сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. По результатам исследования, только половина населенных пунктов, где проживает менее трех тысяч человек, охвачена банковским обслуживанием. Об этом пишет «Интерфакс»

«В населенных пунктах, где живет менее тысячи человек ситуация очень непростая. Вместе с крупнейшими банками мы создали специальную рабочую группу, в которой обсуждается стратегия банков по обслуживанию села. В каждом населенном пункте должны выдавать полисы ОМС, то есть какая-то точка присутствия. Может быть партнерство банков и этого пункта выдачи, чтобы обеспечить предоставление базовых финансовых услуг», — отметил Мамута.

На данный момент, как одна из альтернатив банку может выступить « Почта России ». По словам чиновника, некоторые банки уже активно работают в этом направлении, а также над созданием передвижных офисов и партнерство банков со страховыми компаниями.

По его словам, сейчас тестируется проект по снятию наличных с карт с терминалов в магазинах. Представитель ЦБ отметил потенциал инициативы, так как магазины есть практически везде.

Банк России ужесточит условия выдачи потребительских кредитов. С 1 сентября 2018 года увеличатся коэффициенты риска по по ним. ЦБ хочет добиться сразу двух целей: обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а также снизить закредитованность населения и количество необеспеченных кредитов.