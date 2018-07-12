В первой половине года сократилось соотношение задолженности к активам государственных предприятий центрального подчинения Китая

Пекин, 12 июля / Синьхуа / — В первой половине 2018 г. соотношение задолженности к активам государственных предприятий центрального подчинения Китая уменьшилось благодаря усилиям правительства по сокращению доли заемных средств.

Среднее соотношение долга к активам государственных предприятий центрального подчинения составило 66 процентов к концу июня, что на 0,3 процентного пункта ниже по сравнению с началом года.

"Снижение указывает на более сильную способность компаний предупреждать риски", — заявил официальный представитель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Пэн Хуаган.

Сектор госпредприятий центрального подчинения стал главной целью мер по сокращению доли заемных средств, которые направлены на обуздание растущего долга и защиту от финансовых рисков.

В первой половине года стоимость ориентированных на рынок новых проектов, предусматривающих замену долговых обязательств в госпредприятиях центрального подчинения, достигла 20,2 млрд юаней /около 3 млрд долларов США/, сообщил Пэн. -0-