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В финансировании небоскреба Трампа нашли «русский след»
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FT нашла «русский след» в финансировании небоскреба Трампа 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Газета Financial Times провела расследование о финансировании небоскреба президента США Дональда Трампа, которое раскрывает связь американского лидера и российско-канадского миллиардера Алекса Шнайдера.
Расследование финансирования небоскреба Trump Toronto показывает, что партнер Трампа — российско-канадский миллиардер — санкционировал "тайную выплату" в $100 млн посреднику в Москве, который представлял поддерживаемых Кремлем инвесторов, пишет издание. Этим посредником стал экс-глава НАК "Нафтогаза Украины" Игорь Бакай, который в настоящее время находится под домашним арестом.
FT отмечает, что Трамп перед вступлением в свой президентский срок не обнародовал налоговые декларации, которые могли бы прояснить конфликт интересов.
Как стало известно, Шнайдер родился в Санкт-Петербурге и вырос в Торонто. В исследовании сказано, что состояние миллиардера, как и состояние нескольких деловых партнеров Дональда Трампа, уходит корнями в последние годы СССР.
Ранее СМИ сообщили, что Трампа могли завербовать в СССР.
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