В финансировании небоскреба Трампа нашли «русский след»

FT нашла «русский след» в финансировании небоскреба Трампа

Расследование финансирования небоскреба Trump Toronto показывает, что партнер Трампа — российско-канадский миллиардер — санкционировал "тайную выплату" в $100 млн посреднику в Москве , который представлял поддерживаемых Кремлем инвесторов, пишет издание. Этим посредником стал экс-глава НАК "Нафтогаза Украины" Игорь Бакай , который в настоящее время находится под домашним арестом.

FT отмечает, что Трамп перед вступлением в свой президентский срок не обнародовал налоговые декларации, которые могли бы прояснить конфликт интересов.

Как стало известно, Шнайдер родился в Санкт-Петербурге и вырос в Торонто. В исследовании сказано, что состояние миллиардера, как и состояние нескольких деловых партнеров Дональда Трампа, уходит корнями в последние годы СССР.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа могли завербовать в СССР.