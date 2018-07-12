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Стандарты продаж финансовых услуг в России будут разработаны до конца года
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Стандарты продаж финансовых услуг в России будут разработаны до конца года 

ТАСС 6 часов назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Стандарты продаж финансовых услуг для противодействия некорректным продажам с неполным информированием потребителя будут разработаны до конца 2018 года, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на совещание в Ростове-на-Дону.
"С февраля по июнь был разработан и принят меморандум между всеми ассоциациями финансового рынка по разработке стандартов противодействия нечестной продаже [финансовых услуг]. Эти стандарты сейчас находятся на определенной стадии проработки, она еще не завершена, но до конца этого года они должны появиться", — сказал Мамута.
По его словам, к разработке таких стандартов были привлечены все крупнейшие банковские ассоциации, саморегулируемые организации участников фондового рынка, а также Всероссийский союз страховщиков, «потому что именно в их периметре, как правило, происходит продажа в офисах банков небанковских финансовых инструментов».
"В этих стандартах будет описано, как именно должны продаваться финансовые инструменты, как должен информироваться потребитель финансовой услуги о рисках, с которыми она связана, и что должно делаться в отношении нарушителей. По нашему мнению, ответственность должна быть очень серьезная, потому что подобные нарушители подрывают доверие ко всему финансовому рынку", — пояснил Мамута.
По данным ЦБ РФ, в 2017 году было получено около 260 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. Около 50% составили жалобы на деятельность банков, 35% — на страховые компании, около 5% — на микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды, остальные — на брокерские организации.
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