Правительство разрешило «Газпрому» передать два месторождения в ЯНАО в СП «Русгазальянс»

«Разрешить переход к ООО «Русгазальянс» права пользования участком недр федерального значения, включающим Северо-Парусовое месторождение… Разрешить переход к ООО «Русгазальянс» права пользования участком недр федерального значения, включающим Семаковское месторождение…», — говорится в документах.

В сентябре 2016 года «Газпром» и «Русгаздобыча» подписали основное соглашение об условиях реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. В апреле 2017 года для реализации проекта «Газпром» и «Русгаздобыча» учредили совместную проектную компанию — «Русгазальянс».

В мае 2018 года член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов [сообщал] (https://rns.online/energy/Gazprom-planiruet-v-oktyabre-noyabre-prinyat-investreshenie-po-proektam-s-Rusgazdobichei-v-YaNaO—2018-05-14/), что «Газпром» планирует в октябре-ноябре 2018 года принять инвестиционное решение по совместным с компанией «Русгаздобыча» проектам разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений.

Ранее Черепанов сообщал, что совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», «Русгазальянс», планирует начать добычу газа на месторождениях в ЯНАО с 2021 года.