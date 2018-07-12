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Курс евро на пятницу понизился на 17 копеек
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Курс евро на пятницу понизился на 17 копеек 

360tv.ru 3 часа назад
Установленный банком России официальный курс евро к рублю снизился на 16,55 копеек и составляет 72,68 рубля. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным Центрального банка России на пятницу, курс доллара поднялся на 10,82 копеек до 62,20 рублей. Стоимость бивалютной корзины упала на 1,49 копейки до 66,92 рублей.
Индекс Московской биржи уменьшился на 0,32% и составил 2328,73 пункта.
В свою очередь индекс РТС снизился на 0,79%, до 1176,93 пункта.
Газбанк Самары лишился лицензии. Центральный банк России отозвал лицензию у Газбанка за нарушения.
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