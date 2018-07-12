Курс евро на пятницу понизился на 17 копеек

Установленный банком России официальный курс евро к рублю снизился на 16,55 копеек и составляет 72,68 рубля. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным Центрального банка России на пятницу, курс доллара поднялся на 10,82 копеек до 62,20 рублей. Стоимость бивалютной корзины упала на 1,49 копейки до 66,92 рублей.

Индекс Московской биржи уменьшился на 0,32% и составил 2328,73 пункта.

В свою очередь индекс РТС снизился на 0,79%, до 1176,93 пункта.