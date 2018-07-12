Китайский автоконцерн Geely ожидает 50-процентного роста прибыли по итогам первого полугодия 2018 года 

Ханчжоу, 12 июля /Синьхуа/ — Автоконцерн Geely, базирующийся в провинции Чжэцзян на востоке Китая, в среду объявил, что в первом полугодии этого года чистая прибыль предприятия, по оценкам, должна вырасти на 50 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Рост прибыли в основном обусловлен увеличением выручки от продаж, говорится в заявлении китайского автопроизводителя.
В январе-июне Geely продала 766 630 автомобилей с приростом на 44 проц. в годовом исчислении. Ожидается, что годовой объем продаж компании превысит цель — 1,58 млн В первом полугодии 2017 года чистая прибыль Geely составила 4,34 млрд юаней /порядка 650 млн долл. США/. -0-