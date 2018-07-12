Китайский автоконцерн Geely ожидает 50-процентного роста прибыли по итогам первого полугодия 2018 года

Рост прибыли в основном обусловлен увеличением выручки от продаж, говорится в заявлении китайского автопроизводителя.

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