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Минфин не исключил появления еще одного банка для гособоронзаказа
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Минфин не исключил появления еще одного банка для гособоронзаказа 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что Промсвязьбанк не будет единственным банком, который обслуживает гособоронзаказ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что президент и правительство определили в качестве головного банка Промсвязьбанк.
"Есть другие банки, которые находятся под санкциями, и некоторые из них являются уполномоченными по гособоронзаказу. Никто, ни правительство, ни Центральный банк не видит необходимости исключения этих банков. Промсвязьбанк не будет единственным банком, который будет обслуживать гособоронзаказ", — сказал Моисеев.
Ранее замминистра финансов сообщил, что власти определили механизм передачи банками активов оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк.
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