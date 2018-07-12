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В Минфине сообщили, что Промсвязьбанк не будет единственным банком для гособоронзаказа
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В Минфине сообщили, что Промсвязьбанк не будет единственным банком для гособоронзаказа 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк не будет единственным уполномоченным банком для обслуживания гособоронзаказа, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финрынку.
"Президентом и правительством определен в качестве головного [для гособоронзаказа] Промсвязьбанк. Тем не менее, я подчеркиваю еще раз, в законопроекте нигде, ни в одной его новелле не предполагается исключительность этого банка, — сказал Моисеев. — Предполагается, что это будет не единственный банк, у нас есть другие банки, которые находятся под санкциями, и некоторые из них являются уполномоченными по гособоронзаказу. Никто — ни правительство, ни ЦБ не видят необходимости исключения этих банков из перечня, они продолжат работать, как работали".
Замминистра подчеркнул, что правительство будет принимать решение по другим банкам, исходя из конкретной ситуации. «Но, конечно, мы исходим из того, что опорный банк — это Промсвязьбанк», — добавил Моисеев.
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