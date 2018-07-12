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«Русгидро» привлечет кредитную линию на 10 млрд рублей в Альфа-банке
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«Русгидро» привлечет кредитную линию на 10 млрд рублей в Альфа-банке 

Rambler News Service 6 часов назад
«Русгидро» подписало кредитное соглашение с Альфа-банком о привлечении возобновляемой кредитной на 5 лет с лимитом до 10 млрд рублей, говорится в сообщении энергетической компании.
Максимальная процентная ставка по кредиту равна базовой ставке, установленной Центральным банком РФ, плюс 2,5% годовых.
Как ранее сообщало RNS, в апреле текущего года Альфа-банк [стал] (https://rns.online/energy/Rusgidro-privlechet-kreditnuyu-liniyu-v-alfa-banke-na-10-mlrd-rublei-2018-04-19/) победителем соответствующего тендера «Русгидро».
Кредитные средства предоставляются на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании, предоставление займов третьим лицам, а также рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов, предоставленных третьими лицами, и облигаций (в том числе биржевых).
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