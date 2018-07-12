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Доходная часть бюджета Ставропольского края впервые превысила 100 млрд рублей
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Доходная часть бюджета Ставропольского края впервые превысила 100 млрд рублей 

ТАСС 4 часа назад
СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты краевой Думы в четверг утвердили увеличение доходной части бюджета Ставрополья на 3,4 млрд рублей. Объем региональной казны впервые превысил 100 млрд рублей, сообщила на заседании парламента первый заместитель министра финансов края Ирина Маркасьян.
"Доходная часть регионального бюджета увеличивается на 3,4 млрд рублей, из них дополнительно привлечено в региональный бюджет финансовой помощи из федерального центра в объеме 1,9 млрд рублей… Впервые мы переходим рубеж в 100 млрд рублей — доходы краевого бюджета составляют 100,5 млрд рублей", — сказала она.
На 1,5 млрд рублей увеличились также и собственные доходы краевого бюджета. «Основной прирост поступлений обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на горюче-смазочные материалы, налога на имущество организаций, а также налога, взимаемого по специальному режиму с применением упрощенной системы налогообложения», — отметила Маркасьян.
Расходы бюджета края также увеличены на 3,4 млрд рублей. Дополнительные деньги направят на выплаты пособий на третьего и последующих детей, ремонт и строительство школ, детских садов, учреждений культуры и здравоохранения. Порядка 500 млн рублей выделят дополнительно на поддержку отрасли сельского хозяйства и т.д.
После внесенных изменений объем доходов бюджета края на 2018 год составил 100,5 млрд рублей, расходов — 101,9 млрд рублей. Дефицит и размер государственного долга Ставропольского края в 2018 году не изменятся.
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