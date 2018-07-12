Инвесторы вложат в развитие новой Москвы почти 6 трлн рублей до 2035 года

Около 5,7 триллиона рублей вложат инвесторы в развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) до 2035 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«По нашим оценкам, до 2035 года в развитие новой Москвы будет вложено порядка 7 триллионов рублей. Из них только 1,3 триллиона составят вложения городского и федерального бюджетов, остальное будут частные инвестиции», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

По его словам, в строительство коммерческой недвижимости планируется вложить почти 2,3 триллиона рублей, еще около 2,8 триллиона рублей направят на возведение жилья.

«Порядка 620 миллиардов рублей будет инвестировано в развитие инженерной инфраструктуры, около 340 миллиардов — в социальную инфраструктуру и 6,25 миллиарда — в экологическую», — добавил Жидкин.

Он напомнил, что более 1 триллиона рублей вложат в создание транспортной инфраструктуры до 2035 года.

«В развитие новой Москвы уже инвестировано порядка 870 миллиардов рублей, из них свыше 170 миллиардов — из бюджета города. Около 3,5 миллиардов рублей было направлено из федерального бюджета на строительство ЦКАД, остальные средства были привлечены от инвесторов», — пояснил руководитель департамента.