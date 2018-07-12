Суд продолжит рассмотрение апелляции структуры Курченко в рамках спора с «Роснефтью» 16 июля

Девятый арбитражный апелляционный суд ( Москва ) рассмотрит 16 июля 2018 года апелляционную жалобу кипрской компании Swisspro Capital Limited, связанной с украинским бизнесменом Сергеем Курченко , на решение арбитражного суда Москвы по иску «Роснефти» на $185 млн, говорится в материалах суда.

«Следующее заседание: 16 июля 2018 года», — говорится в материалах.

«Роснефть» подала соответствующий иск 14 марта 2016 года. Компания требовала взыскать задолженность в размере $184,84 млн по контракту на поставку сырой нефти от 27 марта 2014 года.

Также «Роснефть» подала ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства, которые размещены на счетах или поступят на счета Swisspro Capital. Ходатайство было отклонено судом.

24 октября 2017 года суд удостоверил исковые требования «Роснефти». Апелляционная жалоба Swisspro Capital Limited была зарегистрирована судом 14 декабря.

В 2013 году группа ВЕТЭК Сергея Курченко приобрела Одесский НПЗ у российского «Лукойла» . Позднее ВЕТЭК передала завод в залог банку ВТБ по кредиту, выданному в адрес Swisspro Capital Ltd.

В октябре 2015 года Печерский районный суд Киева арестовал 14 счетов бизнесмена Сергея Курченко в латвийском банке AS ABLV Bank, в том числе средства, которые находились на счетах компании Swisspro Capital Limited.