Правительство назначило головные банки для Роскосмоса и Ростеха 

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Фондсервисбанк определен головным банком для госкорпорации «Роскосмос», а Новикомбанк — для Ростеха, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.
"Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество (определить — ред.) в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», — говорится в документе.
Акционерное общество «Фондсервисбанк» определено в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских счетов госкорпорации «Роскосмос».
Распоряжением правительства допускается временно свободные средства госкорпораций размещать в этих банках.