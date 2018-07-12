Правительство назначило головные банки для Роскосмоса и Ростеха

"Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество (определить — ред.) в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», — говорится в документе.

Акционерное общество «Фондсервисбанк» определено в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских счетов госкорпорации «Роскосмос».

Распоряжением правительства допускается временно свободные средства госкорпораций размещать в этих банках.