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ФСК инвестирует в 2018-2020 годах в развитие электросетей Краснодарского края 7 млрд рублей
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ФСК инвестирует в 2018-2020 годах в развитие электросетей Краснодарского края 7 млрд рублей 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В 2018-2020 годах объем финансирования инвестиционной программы на территории региона — порядка 7 млрд рублей», — отмечает компания.
В 2013-2017 годах объем инвестиций ФСК в развитие магистральной сетевой инфраструктуры Краснодарского края составил порядка 34 млрд рублей.
12 июля 2018 года компания ввела в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Ново-Лабинская», инвестиции в которую составили составили более 1,7 млрд рублей.
«Подстанция общей трансформаторной мощностью 330 МВА повысит системную надежность энергосистемы Краснодарского края, обеспечит электроэнергией объекты жилищной, социальной инфраструктуры и предприятия. Кроме того, ввод в работу подстанции позволит восполнить существующий дефицит мощности, а также создаст ее резерв для экономического роста Усть-Лабинского района края», — отмечает компания.
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