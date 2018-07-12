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«Газпром нефть» инвестирует 80 млрд руб. в промбезопасность на Московском и Омском НПЗ за 2010-2020 гг.
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«Газпром нефть» инвестирует 80 млрд руб. в промбезопасность на Московском и Омском НПЗ за 2010-2020 гг. 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Более 80 млрд руб. инвестирует компания «Газпром нефть» в обеспечение промышленной безопасности на Московском и Омском нефтеперерабатывающих заводах в период 2010-2020 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром нефть».
«В рамках масштабной модернизации нефтеперерабатывающих активов компания «Газпром нефть» повышает их производственную эффективность и внедряет самые современные технологии промышленной безопасности. В период 2010-2020 гг. инвестиции в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском НПЗ компании составят более 80 млрд руб. Важная часть этих инвестиций — это активное развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть» Анатолия Чернера.
Отмечается, что в рамках первого этапа модернизации заводов были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторного топлива «Евро-5» и значительно повысить энергоэффективность и экологичность производства. В настоящее время на предприятиях реализуется второй этап модернизации.
«На Московском НПЗ «Газпром нефти» идет масштабная модернизация. Все наши технологические объекты, как новые, так и действующие, оснащаются самыми современными средствами промышленной и экологической безопасности. Персонал, который мы набираем, теперь должен не только обладать специальными знаниями по работе с цифровыми системами управления производством и эффективностью, но и разделять наши ценности, культуру безопасного и бережного производства. Это один из ключевых критериев набора, фундамент для дальнейшего комплексного обучения наших специалистов. Важно, что обучение для работы на «Евро+» задаст новые стандарты профессиональной подготовки для всей отрасли», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера.
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