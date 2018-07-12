Защищенные акции показали отличную динамику в условиях торговой войны

Investing.com — Инвесторы, которые на фоне эскалации торгового конфликта решили вложить средства в защищенные акции, были вознаграждены.

Коммунальные компании, фармацевтические предприятия, компании с малой капитализацией и производители товаров повседневного спроса опередили динамику остального рынка.

По мнению инвестиционных стратегов, инвесторы полагают, что эти группы компаний менее подвержены рискам торговой войны, поскольку в меньшей степени полагаются на экспорт.

Кроме того, динамика подобных активов не зависит от подъемов и спадов экономики.

До сих пор фармацевтические компании были лучшими представителями защищенных акций.

С начала мая фармацевтический сектор вырос на 14%, что в пять раз превышает динамику бенчмарка S&P 500.

В то же время индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 вырос более чем на 10%, достигнув рекордных максимумов.

Производители товаров повседневного спроса, в число которых входят также продовольственные компании, прибавили более 6%.

Коммунальные предприятия более чем вдвое обогнали прирост S&P 500, набрав 5,4%.