Rio Tinto продаст свою долю в руднике «Грасберг» индонезийской Inalum за $3,5 млрд

МОСКВА , 12 июл — ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto продает свою долю в индонезийском руднике «Грасберг» (Grasberg) компании PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) за 3,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Rio Tinto.

"Rio Tinto, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) и Freeport-McMoRan Inc. подписали не имеющее обязательной силы соглашение в отношении будущих прав собственности на рудник «Грасберг» в Индонезии ", — сообщается в релизе.

Стороны намерены подписать все юридически обязательные соглашения до конца года. Сделка также ожидает одобрения со стороны государственных регулирующих органов.

Второй по величине в мире медный рудник «Грасберг», на котором также добывают золото, принадлежит индонезийскому подразделению американской компании Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. При этом у Rio Tinto и Freeport-McMoRan есть совместное предприятие, по условиям которого Rio Tinto владеет 40% производства на руднике.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.