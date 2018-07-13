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Орешкин заявил о необходимости максимизации дивидендного потока от госкомпаний
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Орешкин заявил о необходимости максимизации дивидендного потока от госкомпаний 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО из числа российских госкомпаний пока не платят только Сбербанк и "Газпром", правительство должно работать над максимизацией долгосрочного дивидендного потока, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
"Государство планомерно увеличивает тот поток дивидендов, который идет от компаний с государственным участием в пользу бюджета. Все больше и больше компаний заявляют о том, что они готовы платить 50% от чистой прибыли. Всего лишь несколько компаний пока не достигли этой планки — это Сбербанк и «Газпром», — сказал министр.
Он отметил, что практически все крупные компании уже подошли к этой планке. «Это очень хороший показатель. Теперь важно понимать с точки зрения долгосрочного развития компаний отдачу от инвестиций и максимизацию долгосрочного дивидендного потока. Это цели, которые мы должны преследовать», — резюмировал Орешкин.
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