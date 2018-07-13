Орешкин заявил о необходимости максимизации дивидендного потока от госкомпаний

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО из числа российских госкомпаний пока не платят только Сбербанк "Газпром" , правительство должно работать над максимизацией долгосрочного дивидендного потока, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

"Государство планомерно увеличивает тот поток дивидендов, который идет от компаний с государственным участием в пользу бюджета. Все больше и больше компаний заявляют о том, что они готовы платить 50% от чистой прибыли. Всего лишь несколько компаний пока не достигли этой планки — это Сбербанк и «Газпром», — сказал министр.

Он отметил, что практически все крупные компании уже подошли к этой планке. «Это очень хороший показатель. Теперь важно понимать с точки зрения долгосрочного развития компаний отдачу от инвестиций и максимизацию долгосрочного дивидендного потока. Это цели, которые мы должны преследовать», — резюмировал Орешкин.