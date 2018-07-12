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Новосибирцы со средним достатком стали чаще брать микрозаймы
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Новосибирцы со средним достатком стали чаще брать микрозаймы 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Жители Новосибирской области со средним достатком стали чаще брать микрокредиты. Статистику за полгода 2018 года посчитали в компании «Домашние деньги».
«По итогам первого полугодия микрофинансовые организации выдали населению страны около 13 миллионов займов на общую сумму 123 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 15% и 13% соответственно. В 2017 году за 6 месяцев было выдано 11,3 миллиона займов на сумму 109 миллиардов рублей, в 2016 году — 8,2 миллиона займов на сумму 78,7 миллиарда рублей. По предварительным прогнозам, по итогам года будет выдано порядка 26 миллионов ссуд на сумму 264 миллиарда рублей», — рассказал председатель совета директоров ООО «Домашние деньги» Евгений Бернштам.
По подсчётам аналитиков компании «Домашние деньги», в стране и в Новосибирской области вырос уровень дохода тех, кто обращается в микрофинансовые организации (МФО). Увеличилось количество заёмщиков с ежемесячными доходами от 30 тысяч рублей и выше.
Доля новосибирских заёмщиков с доходом 30-40 тысяч рублей возросла за период 2016-2018 годов с 18% до 21,5%. Доля тех, кто получает в месяц по 40-60 тысяч рублей, увеличилась с 12% до 16%. С 2% до 3%, выросло за два года количество заёмщиков среди тех, чей доход в месяц составляет от 60 до 80 тысяч рублей.
Среди тех, кто получает меньшую зарплату, заёмщиков наоборот стало меньше.
Число обратившихся в МФО с доходом до 20 тысяч с 2016 года уменьшилось с 20% до 13%. Людей с зарплатой от 20 до 30 тысяч среди заёмщиков стало меньше на 2,5% — с 47,5% до 45%. Такая же тенденция, как уточнили в ООО «Домашние деньги», наблюдается и в целом по России.
«Тенденция снижения доли более бедных заемщиков в пользу тех, чьи доходы превышают 40 тысяч рублей, достаточно закономерная: выросли цены, значит увеличились текущие расходы и для клиентов с низким доходом обслуживать займ стало затруднительным, поэтому часть из них отказалась от оформления займа самостоятельно, либо им было отказано самой МФО», — объяснили в компании.
На начало июля 2018 года в Новосибирской области, по данным ООО «Домашние деньги», было около 230 тысяч заемщиков микрозаймов. Средняя зарплате такого новосибирского заемщика — около 31 тысячи рублей.
По данным 2ГИС, в марте 2018 года в Новосибирске зафиксировано сокращение точек по выдаче «займов до зарплаты», однако на спросе это никак не отразилось: общая сумма задолженности выросла на 18,4%.
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